Sygeplejersker besøger borgere uden corona-værnemidler: Kommunen forstår godt bekymringen

"Men vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger til punkt og prikke. Det gælder også for brugen af værnemidler," siger Egedal Kommunes velfærddirektør Søren Trier Højsgaard

"For at sige det ligeud, så føler jeg mig lidt sårbar, for vi besøger borgerne i deres hjem uden værnemidler."

Sådan sagde Ølstykke-sygeplejersken Camilla Haim til Lokalavisen Egedal i sidste uge.

Hun arbejder til daglig som koordinator og udkørende sygeplejerske i Egedal Kommune - et arbejde, hvor hun og kollegaerne mærker corona-frygten på egen krop.

"Vi må kun bruge værnemidler ved mistanke eller konstateret corona, og så bliver man da bekymret for at blive smittet eller være rask smittebærer. Vi er bekymrede for at smitte borgerne og familien uden at vi selv ved det," sagde Camilla Haim.

I Egedal Kommune har man noteret sig holdningen hos Ølstykke-sygeplejersken.

"For os i Egedal Kommune er det vigtigt at slå fast, at medarbejderne på sundheds- og ældreområdet virkelig er hverdagens helte i denne tid. De gør en helt fantastisk og unik indsats, og det er dem der er med til at sikre, at alle ældre og udsatte borgere stadig efter omstændighederne har en god hverdag. Når det er sagt, forstår jeg godt at man kan være bekymret. Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger til punkt og prikke, det gælder også for brugen af værnemidler," siger Søren Trier Høisgaard, velfærdsdirektør i Egedal Kommune.

Klar til at justere Han understreger, at kommunen er klar til at reagere, hvis det skulle blive aktuelt.

"Indtil videre anbefaler myndighederne, at hvis man ikke har mistanke om, viden eller formodning om at en borger har en luftvejsinfektion, skal man bruge de værnemidler og den opførsel, som man gør som hjemmesygeplejerske til daglig. Er der tale om borgere, som er konstateret positive, bruger vi selvfølgelig alle anbefalede værnemidler til coronasmittede. Vi følger myndighedernes udmeldinger døgnet rundt, og justerer selvfølgelig i det omfang, anbefalingerne ændres," siger Søren Trier Højsgaard.