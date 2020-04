Sygeplerjersken Camilla Haim, der her ses med sin mand Jacob og børnene Theodor, Elvira og Ophelia, jonglerer i øjeblikket med en hektisk hverdag under corona-krisen. Privatfoto

Sygeplejersken Camilla passer syge borgere: "Vi er ikke helte"

Camilla Haim har en hektisk hverdag under corona-krisen, hvor hun passer Egedals borgere som udkørende sygeplejerske. Nu taler hun ud om frygten for at blive smittet og om familiens nye dagligdag med alt fra skype-møder til hjemmeundervisning

"Jeg ser os ikke som helte eller nogle, der gør noget ekstraordinært. Vi er bare helt almindelige mennesker, der passer vores arbejde og gør det vi er uddannet til."

Sygeplejersken Camilla Haim fra Ølstykke er særdeles stolt af sit arbejde, men hun hører ikke til dem, der verden over står i kø for at hylde de mange sundhedshjælpere, der dag ind og dag ud tager kampen op mod coronavirussen.

"Selvfølgelig er vi blandt dem, der er i frontlinjen mod denne sygdom, men rigtig mange mennesker med forskellige arbejdsopgaver yder jo en kæmpe indsats. Når det er sagt, så er det selvfølgelig skønt med anerkendelse. Vi er også taknemmelige for anerkendelsen fra kommunen og fra diverse lokale firmaer, som eksempelvis giver gratis kaffe, men i disse tider er det som vi ønsker mest, og det alle i Danmark og også resten af verden ønsker sig, er at komme sikkert igennem denne krise," siger Camilla Haim.

Den 40-årige Ølstykke-borger, der til daglig arbejder som koordinator og udkørende sygeplejerske i Egedal Kommune, kan også godt mærke den ekstra travlhed, som corona-situationen har skabt.

"Ja, vi har nok at se til her i Egedal. Jeg vil sige, at der i øjeblikket er tiltagende travlt, fordi hospitalerne skriver borgerne hurtigere hjem," siger Camilla Haim, der godt kan mærke, at sygdommen fylder meget hos de Egedal-borgere, som hun og kollegaerne dagligt besøger.

"De mest udsatte borgere, som vi besøger, er bekymrede, fordi de befinder sig i risikogruppen," siger Camilla Haim.

Selvom hun og det øvrige team på 40 udkørende sygeplejersker følger retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, så mærker hun også corona-frygten på egen krop.

Vil gerne testes "For at sige det ligeud, så føler jeg mig lidt sårbar, for vi besøger borgerne i deres hjem uden værnemidler. Dem må vi kun benytte ved mistanke eller konstateret corona, og så bliver man da bekymret for at blive smittet eller være rask smittebærer. Vi er bekymrede for at smitte borgerne og familien uden at vi selv ved det. Det ville derfor give noget ro, hvis vi måtte testes for corona, for vi befinder os trods alt i fronten hos syge borgere," siger Camilla Haim.

Hendes bekymring hænger i høj grad sammen med, at hun efter en vagt på otte timer tager hjem til familien i Ølstykke, der tæller manden Jacob og de tre børn Theodor (10 år), Elvira (7 år) og Ophelia (7 år).

Kaotisk i starten "Det fylder meget, at jeg har et arbejde, hvor der er en risiko for at tage sygdommen med hjem og smitte mine nærmeste, siger Camilla Haim, der ved siden af arbejdet også skal tage hånd om familiens nye hverdag med alt fra madlavning og hjemmeundervisning til skype-møder og AULA-beskeder.

"Ja, der er nok at se til, men det er jo ens for alle danske familier i øjeblikket. De to første uger var de hårdeste, for der havde vi ikke en rytme. Det var lidt kaotisk, og der var mange spørgsmål i forhold til hjemmeundervisning, men nu har vi en rytme, der fungerer for os. Selvfølgelig savner vi vores normale hverdag, og børnene savner deres venner, men vi har fundet nogle nye rutiner, hvor vi kombinerer hygge, arbejde og undervisning. Det er en helt anden hverdag, for vi ser ikke nogen mennesker. Forleden spiste vi aftensmad med bedsteforældrene over messenger, og det siger jo lidt om situationen," siger Camilla Haim, der roser sin mand, der primært "holder snor" i hjemmet og børnene.

Skema for hver dag "Han klarer det flot. Jeg er jo på arbejde, mens han er derhjemme og jonglerer med tøjvask, madlavning og skype-opkald til sit arbejde. Han arbejder som specialkonsulent i koncernindkøb i Region Hovedstaden, så han har ret travlt, men han er god til at planlægge hver dag. Hver aften sætter han sig ned og laver et skema for ham og børnene, så det kan hænge sammen med hans arbejde," siger Camilla Haim, der også deler roser ud til børnenes lærere.

"De har virkelig steppet op ved at gøre en masse digitalt med virtuelle klassemøder, virtuelundervisning og andre gode digitale ting for børnene," siger Camilla Haim.