Svend kan blive nabo til stort arresthus: "Det vil være en katastrofe for området"

Svend Arp-Hansen er chokeret over Kriminalforsorgens ønsker om at opføre et stort arresthus på nabogrunden i Kildedal-området. Står det til ham, så skal Egedal kommune hellere sælge grunden til DBU eller den investorgruppe, som vil bygge et hotel

Lokalavisen Egedal - 07. februar 2020

"Jeg var ved at få kaffen galt i halsen. Den havde jeg ikke set komme".

Svend Arp-Hansen, der på privatadressen Kalveholmgaard mellem Kildedal og Knardrup driver sin gartneri-virksomhed, er ellers vant til at høre lidt af hvert, når snakken falder på mulige projekter på den store nabogrund, som Egedal Kommune ejer.

Alligevel var overraskelsen stor, da han i sidste uge blev præsenteret for planerne om et muligt arresthus med plads til over 200 indsatte.

"Ja, vi kommer da hele vejen rundt. Først var der tale om et badeland. Så gik snakken på et stort hotel, og nu tales der om et DBU-træningscenter og endda et arresthus. Jeg må sige, at nyheden om et arresthus er chokerende. Efter min mening er det vanvid. Det er så forkert på alle måder," siger Svend Arp-Hansen.

Passer ikke ind Siden 70'erne har han og familien haft bopæl og drevet forretning på 82 hektar i de nuturskønne omgivelser.

Han har altid været klar over og indforstået med, at på et tidspunkt ville Egedal Kommune sælge nabogrunden for at få penge i kommunekassen, men at natur-området kan komme til at huse et arresthus havde han ikke forventet.

"Jeg er imod et arresthus af flere årsager. For det første bliver der tale om et gigantisk byggeri, hvor der kan komme en seks meter høj mur rundt om. Det synes jeg ikke passer ind i dette område. For det andet, så fimder jeg det ikke rart, at der vil være en enorm overvågning herude. Jeg forestiller mig også, at de indsatte får besøg udefra af andre kriminelle typer, ligesom der kommer et stort tryk på området, når indsatte skal transporteres herud. Det skaber en masse utryghed, og alt i alt kommer der nogle sikkerhedsforanstaltninger, som jeg godt kan være foruden," siger Svend Arp-Hansen, der sagtens kan forstå, at Kriminalforsorgen har kig på området i Egedal Kommune.

Vil kæmpe imod "Ja, det kan jeg sådan set godt. Det er et dejligt område, men det er bare ikke et oplagt sted for et arresthus. Det vil ikke kun være ærgerligt for Knardrup- og Kildedal-området, men også for hele Egedal som kommune," siger Svend Arp-Hansen, der som nabo er klar til at kæmpe imod projektet.

"Jeg er ikke den eneste beboer herude, som er imod det her. Vi er nogle stykker, som vil tage kontakt til Egedal Kommunen. Det handler om at markere vores modstand mod det her. For os vil det være en katastrofe," siger Svend Arp-Hansen, der skynder sig at tilføje, at han intet har imod de øvrige projekter, som også er i spil i området.

"Nu ligger badeland-projektet nogle år tilbage, men det var jeg meget positiv overfor. Det ville have givet en masse beskæftigelse til området, og så ville det sætte Egedal på landkortet for noget positivt. Det var meget ærgerligt, at projektet faldt til jorden. Jeg havde virkelig set frem til at være nabo til badelandet," siger Svend Arp-Hansen, der også taler positivt om de to andre projekter, der altså stadig kan blive placeret i områder.

"Hotel-projektet lyder som en god ide, og det samme gør DBU's planer om et træningsanlæg. Især DBU-anlægget er jeg stor tilhænger af. Ligesom med badelandet, så kan det være med til at gøre området attraktivt og bringe Egedal på landkortet. At få DBU, fodbold og unge mennesker herud ville medføre en masse positive ting. Jeg håber virkelig, at det projekt stadig er en mulighed, for det kan give et positivt boost. Det kan et arresthus ikke," siger den lokale gartner.