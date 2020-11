Super-cykelstien færdiggøres i november

"Vi havde håbet på i december at kunne fejre, at vi er kommet i mål med Supercykelstien, men pga. coronasituationen og det nye skærpede forsamlingsforbud, venter vi med at lave en festlig lancering til et senere tidspunkt, hvor vi kan samles flere. Det glæder mig, at vi snart er i mål med Supercykelstien. Tak for tålmodigheden," siger Sune Impgaard Schou, by- og erhvervsdirektør, Egedal Kommune.