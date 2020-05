Artiklen: Succes i en krisetid: Ølstykke-dyrlæge jubler over forrygende start

"Dyrlægen på Bryggertorvet" i Ølstykke ved Sanne Borgen runder sit første år, hvor man er tæt på at have 900 klienter

Det er lige præcis et år siden, at Sanne Borgen åbnede "Dyrlægen på Bryggertorvet" i Ølstykke, og den lokale dyrlæge kan se tilbage på et yderst positivt første år.