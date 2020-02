Se billedserie "Jeg bliver ringet op rigtig mange gange, men i dét her tilfælde var jeg ikke i tvivl om at sige ja, fortalte sangeren Jacob Sveistrup, som optrådte gratis. Foto: Erling Madsen Foto: Erling Madsen

Succes for Martin fra Ølstykke: Megashow gav en halv million kroner til kræftramte børn

Martin Jørgensen tjente over 500.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse, da han onsdag afholdt velgørende show til støtte for børn med kræft

04. februar 2020
Af Mette Dolmer Thygesen

Tidligere kræftramte Martin Jørgensen kan sende mere end en halv million kroner videre til Kræftens Bekæmpelses projekt 'Kræft er ikke for børn', efter at han onsdag havde samlet 1.500 mennesker til et stort show i Royal Stage i Hillerød.

"Det var et flot resultat - især når man tænker på, at det er samlet ind uden nogen form for markedsføring andet end det, folk har delt på Facebook, og det, aviserne har skrevet. Det er lidt vanvittigt, at man kan samle over en halv million kroner ind - og få så mange til at stille gratis op. Så det er fedt - mega fedt," siger han til Hillerød Posten.

Martin Jørgensen fik ideen til det store show, efter han selv fik konstateret kræft. Takket være kræftpakken kom han hurtig under behandling og er nu helbredt. Ifølge lægerne var en medvirkende årsag til helbredelsen, at han i mange år har spillet tennis. Han ville derfor også sætte fokus på, hvor vigtigt det er at dyrke sport, og han havde inviteret adskillige sportsstjerner til at komme og optræde til showet.

Undervejs kom der også en overraskelse, for Caroline Wozniacki sendte en videohilsen til Hillerød - og donerede ketsjeren, hun sluttede sin karriere af med i Australien Open, til de kræftramte børn.

Ketsjeren gav 41.500 kroner. Det var TV-værten Morten Ankerdal, som interviewede et hav af kendte sportsfolk på scenen, og undervejs var der masser af musikalske indslag.

På scenen oplevede publikum cykelrytteren Brian Holm, håndboldspillerne Hans Lindberg og Daniel Svensson, tennisspillerne Tine Scheuer-Larsen, Frederik Løchte Nielsen og Michael Mortensen samt badmintonspillerne Viktor Axelsen og Hans-Kristian Vittinghus.

De musikalske indslag blev leveret af blandt andre Joey Moe, Malte Ebert, sangerne Allan Mortensen og Jakob Sveistrup samt Klassens Tykke Dreng, og Hillerødorkestret Mega Jam og Anders Matthesen underholdt, ligesom Lars Løkke Rasmussen blev interviewet, fordi han var sundhedsminister, da kræftpakken blev indført.

Alle medvirkende på og bag scenen arbejdede gratis, og Royal Stage blev gratis stillet til rådighed med alle faciliteter og medarbejdere.

Vanvittigt show Martin Jørgensen er meget tilfreds med showet:

"Det var vanvittigt, og jeg har ikke fået nogen negative kommentarer. Heller over længden selvom det varede 4,5 timer. Men jeg synes også, der var en god blanding af underholdning og alvor - også noget der overraskede publikum. Der var for eksempel flere, der havde lommetørklæderne fremme, da Brian Holm fortalte om sit kræftforløb. Så det var, som jeg havde håbet, et show, som der ikke har været lavet magen til før. Det var et sats, men mine egne forventninger blev i hvert fald indfriet," siger han.

Helt præcist samlede Martin Jørgensen 517.675 kroner ind gennem showet - og han stopper nok ikke her:

"Jeg håber, jeg kan lave noget mere, og mange har sagt, at de gerne vil være med igen - eller at de kommer igen næste år. Men det koster jo meget tid at lave sådan noget her, så jeg ved ikke lige, hvornår det bliver," siger han.