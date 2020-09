Stribevis af indbrud: Tyve løb med kontanter og smykker

Et andet sted på Stenkær i Smørum begik ukendte gerningsmænd indbrud i tidsrummet fra fredag klokken 11.00 til søndag klokken 17.15. De kom ind ved at bryde et soveværelsesvindue op, hvorefter der blev stjålet kontanter.