Egedal Kommune åbner nu op for besøg fra pårørende på plejecentre og botilbuds udearealer. Foto: Fra Egedal Kommune

Stort skridt: Egedal genåbner for besøg på plejecentre og bosteder

Social- og Sundhedsudvalget i Egedal Kommune har på baggrud af de udmeldinger, der løbende kommer omkring gradvis genåbning af aktiviteter på sundheds-, ældre- og socialområdet, nu truffet beslutning om en genåbning i Egedal

Den gradvise genåbning af Sundhedsvæsnet betyder, at kommunerne gradvist skal øge aktiviteten frem mod et normalt niveau.

Social- og Sundhedsudvalget i Egedal Kommune har derfor besluttet at holdtræning igangsættes i Sundhedscentret efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, transport i bus til og fra genoptræning i Sundhedscentret foregår med max. 4 borgere, aktiviteter for særligt udsatte borgere, eksempelvis borgere med demens, prioriteres, når regeringen giver mulighed for at genåbne aktivitetstilbud.

Og vigtigst for mange borgere, så åbnes der nu op for besøg fra pårørende på plejecentre og botilbuds udearealer.

SSU har besluttet at de enkelte plejecentre og botilbud skaber rammer for, at én pårørende af gangen, kan besøge en beboer på udearealer. Det kan enten være på beboerens terrasse/have, på et afskærmet fællesområde eller ved en gåtur.

Forud for besøgene vil de pårørende blive orienteret om hygiejniske forholdsregler og det skal sikres, at der holdes den nødvendige afstand. Alle besøg skal aftales med lederen af plejecentret. Der kan opstå lokale forhold, der betyder, at et plejecenter eller botilbud i en periode må afvise besøg på udearealer.

Velfærdsdirektør Søren Trier Høisgaard understreger efter udvalgsmødet at det altid er en konkret vurdering af det enkelte plejecenter, og at de Sundhedsfaglige hensyn vil blive vægtet meget højt.

Ti personer Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med den gradvise genåbning udgivet retningslinjen: "Omstilling og gradvis øget aktivitet i det kommunale sundhedsvæsen", hvor der åbnes op for varetagelse af genoptræning i mindre grupper af maksimalt 10 personer inklusiv terapeuter.

Genoptræningen i Egedal Kommune er baseret på holdtræning, som udgør mere end 90 % af den leverede genoptræning. Under Corona-krisen er den kritiske genoptræning leveret individuelt i eget hjem, ved videoopkald eller ved telefonisk henvisning. Borgere, der ikke er vurderet til kritisk genoptræning, har, i den udstrækning det har kunnet lade sig gøre, fået opfølgning på de tidligere igangsatte træningsforløb ved videoopkald eller telefonisk vejledning.

På nuværende tidspunkt er status ca. 1000 åbne borgerforløb. I den gradvise genåbning til normalt niveau er der grundet ressourceudfordringer behov for igen at levere genoptræning på holdbasis. Derfor påtænkes det, at starte små genoptræningshold op på maksimalt 10 personer for de borgere, der efter faglig vurdering kan deltage i et gruppeforløb. De borgere, der ikke kan deltage i et gruppeforløb, vil forsat få tilbudt individuel træning. De mindre hold bliver selvfølgelig planlagt efter, at de hygiejniske forskrifter overholdes, så smitteoverførsel minimeres. Flere af de sundhedsfremmende og forebyggende tilbud forsøges igangsat ved virtuelle holdforløb," oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Der hviler et stort pres på pårørende til borgere med demens, der bor hjemme og som normalt er vant til, at deres kære kommer i aktivitetstilbud flere gange om ugen.

Demensramte prioriteres Derfor har SSU besluttet, at det i første omgang prioriteres at genåbne aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere med demens, selvom det kan betyde, at der vil gå længere tid før det øvrige aktivitetstilbud åbner.

"Der vil med meget stor sandsynlighed blive tale om, at en genåbning vil være underlagt skrappe restriktioner i forhold til krav til afstand og hygiejne - som gør det vanskeligt på samme tid at genåbne aktivitetstilbud til både borgere med demens og til kognitivt velfungerende borgere - dette både i forhold til hensyn til ressourcer og de fysiske rammer," lyder det fra Egedal Kommune.