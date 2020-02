Stort rykind: Over 200 Egedal-gymnaster klar DGI's forårsopvisninger i Nordsjælland

Se billedserie Gymnaster i alle aldre står klar til at indtage gulvene til årets forårsopvisninger. Blandt de mange deltagere er gymnaster fra Egedal. Foto: DGI

Talentfulde gymnaster fra Ølstykke, Ganløse og Stenløse Gymnastik kan i februar og marts opleves til store opvisninger og på store scener foran et stort publikum

Lokalavisen Egedal - 20. februar 2020 kl. 11:32 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når cirka 5.200 gymnaster folder sig ud til DGI Nordsjællands fire store forårsopvisninger, så er Egedal Kommune flot repræsenteret.

"I år har vi rigtig mange hold med fra de lokale gymnastikforeninger i Egedal. Vi glæder os til at byde dem velkommen til nogle fantastiske dage," siger Conny Vørts, der er gymnastikkonsulent i DGI Nordsjælland Gymnastik.

Ølstykke Gymnastik Forening (ØGF) dukker op med 143 gymnaster fordelt på syv hold til opvisningen i Birkerød Idrætscenter lørdag den 7. marts. Dagen efter er Stenløse Gymnastik Forening på gulvet i Farum Arena med hele fire hold fordelt på 106 gymnaster.

Endelig er der Ganløse Gymnastik, som kan opleves på gulvet i den nye Royal Stage i Hillerød. Foreningen har ét hold med på 23 gymnaster.

De fire opvisninger byder på alt fra Powerpirater til rytmedamer og springgymnaster. Alle er klar til at vise, hvad de kan præstere. På landsplan forventer DGI, at flere end 140.000 gymnaster fra foreninger, efterskoler og DGI's landsdelshold sørger for, at der bliver fyldte haller til DGI's forårsopvisninger landet over i slutningen af februar, marts og april.

To nye haller Gymnasterne indtager opvisningsgulvene for at vise, hvad de har arbejdet med gennem gymnastiksæsonen, og der forventes i omegnen af 141.000 tilskuere til de mere end 100 opvisningsdage rundt i landet.

I Nordsjælland indtager gymnasterne også to nye haller i år. Opvisningen i Hillerød bliver i det nye Royal State, hvilket giver mulighed for endnu flere tilskuere end tidligere. Og så afholdes der forårsopvisning i Birkerød Idrætscenter for første gang. Farum Arena lægger gulv til den sidste dag.

"Det er noget helt særligt for gymnastikken, at opvisningen samler alle på tværs af generationer. Og der kan sagtens være lige mange sommerfugle i maven, uanset om man er garvet opvisningsgymnast eller skal på gulvet for allerførste gang", siger Conny Vørts, der er gymnastikkonsulent i DGI Nordsjælland Gymnastik.