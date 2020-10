Stort rykind: Flere forfattere besøger Egedal Centret

Kl. 15.00-17.00 sidder den lokale børnebogsforfatter og illustrator Rie Skovgaard klar i Snurretoppen, hvor hun læser op for børn af sine bøger. På hendes FB-side er der mulighed for at deltage i konkurrencer med en masse skønne bogpræmier fra Forlaget Aksel. Rie Skovgaards bøger er et godt redskab til sprogstimulering og leg - såkaldte flow-fortællinger, hvor voksne og børn laver fortællinger sammen og børnene derved får styrket sprog, fantasi og selvværd.

Kl. 17.30-18.00 læser digteren Søren Ulrik Thomsen op fra sin tekstsamling "En hårnål klemt inde bag panelet" på Søstertorvet. Søren Ulrik Thomsen har et langt forfatterskab bag sig siden debuten i 1981. Han har bevæget sig fra at beskrive et storbymiljø i 1980'erne over et mere religiøst og erkendelsesmæssigt rum i 1990'erne til at opnå status som en folkelig poet i 2000-tallet.