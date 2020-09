Søren Lyhne, formand for Ejerlauget i Egedal Centret, ses her foran de nye kundetoiletter i det lokale center. Foto: KT

Stort ønske indfriet: Centeret får nye toiletter og puslebord

Her har centerets ejerlaug taget en del af det tidligere Skoringen-lokale i brug og investeret i to toiletter, et handicaptoilet og et puslebord.

"Det har været en stor, men også nødvendig investering. Især et puslebord har været et ønske meget længe, så vi er glade for de nye rammer, der også skal være i et center som vores. Vi håber, at kunderne vil tage godt imod området og passe godt på det," siger Søren Lyhne, der er formand for Ejerlauget i Egedal Centret.