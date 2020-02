Stort gallashow på kroen: Kendte kunstnere indtager scenen

I sin rolle som ambassadør for organisation Terre Des Hommes, arrangerer revyskuespiller og instruktør, Jan Schou, hvert år et gallashow med frokost på Ganløse Kro.

Jan Schou har siden 2001 været ambassadør for nødhjælpsorganisationen Terre Des Hommes, som frit oversat betyder, menneskenes jord. Terre Des Hommes hovedarbejde er at skabe et anstændigt liv med tryghed, sundhed og skolegang for børn i 10 forskellige lande, herunder Indien, Haiti, Cambodia m.fl., hvor de støtter 51 projekter.

Underholdning og glæde

Selvom der samles ind til et alvorligt formål, så handler Gallashowet om at underholde og glæde. Som Jan Schou selv siger: "Når der skal samles penge ind, kan man jo lige så godt gøre det på festlig vis". Med sine snart 50 år på revyscenen, er Jan Schou manden for at skabe de festlige rammer, når der samles ind, til et, så vigtigt formål.