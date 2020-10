BBByg A/S har fremsendt en skitse til Egedal Kommune. Den byder på et idéoplæg til området vest for Egedal Station, hvor boliger, et nyt parkeringshus, restauranter og en tankstation med vaskehal kan komme i spil. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Store planer for stationsområde: Byggefirma peger på boliger, restauranter og en tankstation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store planer for stationsområde: Byggefirma peger på boliger, restauranter og en tankstation

Ejendomsudviklingsfirmaet BBByg A/S har henvendt sig til Egedal Kommune med et stort projekt vest for Egedal Station

Lokalavisen Egedal - 16. oktober 2020 kl. 14:24 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Boliger, nyt parkeringshus, restauranter og en tankstation med en vaskehal.

Ambitionerne fejler ikke noget i det idéoplæg, som Ejendomsudviklingsfirmaet BBByg A/S har fremsendt til Egedal Kommune for arealet vest for Egedal Station.

I en skrivelse fra april har BBByg A/S opfordret Egedal Kommune til at indgå en projektudviklingsaftale med selskabet omkring arealet med tilhørende forkøbsret ved et efterfølgende udbud af arealet, der indgår som en del af Stationsområdet i Egedal By og er omfattet af gældende "Lokalplan 46".

I sidste uge var sagen på bordet hos kommunens Planudvalg, og her blev det anbefalet, at man i første omgang gennemfører en "åben invitation" med henblik på at udvælge et team til at indgå en projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret for området.

Derudover har man nikket ja til, at opgavebeskrivelsen for området blandt andet skal indeholde ønske om etablering af yderligere parkeringspladser til pendlere samt ønske om etablering af liberale erhverv samt offentlig og privat service, der kan bidrage til en levende og aktiv Egedal By. Endelig er det besluttet, at den åbne invitation udsendes tidligst i første halvår af 2021.

Egedal Kommunes administration har gennemgået forslaget, som man umiddelbart finder interessant.

Udfordringer skal afklares "Men samtidig opleves grundens muligheder, at kunne give et bedre bidrag til byens liv, end det foreslåede med et stort areal udlagt til parkering på terræn, og hvor det er usikkert, om den foreslåede boligbebyggelse op ad et parkeringshus bliver attraktiv," skriver administrationen, som også peger på, at der er en række udfordringer, der skal afklares og løses sammen med et kommende projekt.

"Der er adgangsforhold til stationen og et eventuelt kommende parkeringshus, både for gående, cyklister, biler og busser. I lokalplanen er området ikke udlagt til boligformål på grund af støjforholdene. Kan der i stedet etableres liberale erhverv og andre servicefunktioner, som eksempelvis frisør, café eller vaskehal, der kan medvirke til et aktivt og levende bymiljø omkring Egedal Station," skriver administrationen, som samtidig vurderer, at et kommende projekt vil kræve enten et tillæg til "Lokalplan 46" eller en helt ny lokalplan for delområdet.