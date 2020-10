Store natur-planer: Penge sat af til naturcenter, læringsrum og en forhindringsbane

Således er der planer om at opføre en forhindringsbane, udendørs læringsrum og endda et moderne naturcenter.

"Det er nogle spændende planer, som vi har sat i søen, men jeg er generelt rigtig glad for, at naturen og de muligheder, som den giver, er prioriteret i vores nye budget," siger Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune.

"Vi vil afsøge, hvor det kan placeres. Det slal anvendes af skoler og daginstitutioner, men det skal også være et udflugtsmål for familier i Egedal. Naturcenteret skal blandt andet give muligheder for madlavning og overnatning i shelters," lyder det i budgetforliget, hvor det også fremgår, at der afsættes 1 mio. kr. til etablering af udendørs læringsrum samt 150.000 kr. til en kommende driftsvedligeholdelse.