Store forventninger: A6-svømning henter gammel kending tilbage

"Vi har i A6 valgt Kim, da han har erfaringen og tidligere har arbejdet på øverste hylde med nogle af de bedste danske svømmere. Han har 23 års erfaring som svømmetræner, og han har stået bag svømmere som Rikke Møller Pedersen, da hun fik sit internationale gennembrud som VM-finalist tilbage i 2009. Derudover har han været sportschef for Jeanette Ottesen, da hun blev verdensmester. Han har desuden været med til at opbygge og designe et af Danmarks stærkeste talentmiljøer i KVIK og var med til at starte A6 for 20 år siden i samme position som nu, nemlig cheftræner," lyder det fra A6.

Stor glæde

"Jeg er rigtig glad for at Kim har sagt ja til cheftrænerposten. Det er glædeligt, at Kim igen kommer i spidsen for det projekt han selv var en central del af at starte for snart 20 år siden. Kim er en inspirerende figur, der med hans kombination af høje faglige niveau og kærlighed til sporten er en fornøjelse at svømme under og arbejde sammen med. Jeg er så heldig at have prøvet begge dele, og jeg tilskriver meget af grunden til, at jeg endte med at gå trænervejen til den nysgerrighed omkring sporten, som Kim smittede med. Jeg er helt tryg ved at overlade tøjlerne til Kim," siger Jon Langberg, kommende NTC-træner og tidligere cheftræner i A6.