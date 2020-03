Detailhandel gør det ikke længere alene. Der skal mere til, lyder det fra Egedal Centrets Ejerlaug. Derfor kigger de nu på et ambitiøst bolig-projekt på centerets parkeringspladser. Arkivfoto

Store byggeplaner er på tegnebrættet: Egedal Centret vil opføre 40-50 lejligheder

Egedal Centrets Ejerlaug er klar med et ambitiøst byggeprojekt, hvor der på centerets parkeringspladser ud mod Krogholmvej kan opføres lejligheder i to-tre etager. Nu skal projektet formes, inden lokalplan-processen går i gang

03. marts 2020
Af Kenneth Tanzer

Egedal Centret i Stenløse kan komme til at stå over for en markant udvikling de kommende år.

Således er centerets Ejerlaug, der ejer det lokale indkøbscenter, på banen med et ambitiøst boligprojekt.

Her vil man på de nuværende parkeringspladser ud mod Krogholmvej i Stenløse opføre op imod 40-50 lejligheder i to-tre etager.

"Det er ikke længere nok at have et godt lokalt center. Detailhandel gør det ikke alene mere. Derfor har vi i Ejerlauget kigget på mulighederne for et bolig-projekt, for med yderligere beboelse kan vi skabe mere liv i centeret. Men planerne skal ikke blot ses som et bolig-projekt - det er i ligeså høj grad et center-udviklingsprojekt," siger Søren Lyhne, formand for Ejerlauget i Egedal Centret.

Både han og Jakob Møller, der er kommerciel direktør i virksomheden Dades, understreger dog, at bolig-planerne stadig er på et meget tidligt stadie.

Alligevel er man dog så langt i processen, at man har fået et skitseoplæg fra LINK-arkitekterne i Århus.

"I skitseoplægget er der tegnet fire mulige byggefelter på parkeringspladserne. Der kan i princippet bygges på samtlige parkeringspladser, for de er ejet af Ejerlauget, men i oplægget har man placeret byggefelterne således, at den ene blok kan placeres i den ene af centeret, hvor eksempelvis butikken Normal ligger, og derudover er der tegnet byggefelter i den modsatte ende på parkeringspladserne ud mod Stenløse Apotek og Kvickly. Vi er som sagt tidligt i processen, så det er ikke sikkert, at byggefelterne placeres som i oplægget, og det er heller ikke sikkert, at der bygges på samtlige fire felter. Mulighederne er der, men vi kan også ende med et projekt, hvor der bygges på et eller to felter. Det er dog vores vurdering, at der er et marked for at opføre 40-50 lejligheder i det vi kalder første fase. Kommer der flere faser, så ender vi selvfølgelig på flere end 40-50 lejligheder," siger Jakob Møller.

Om der bliver opført seniorboliger, småboliger, familieboliger eller eller en anden type, er på nuværende tidspunkt stadig usikkert.

Vil ikke svække centeret "Vi er ikke derhenne, hvor vi kan gå i detaljer med boligerne. Vi kender heller ikke størrelserne endnu, men det er vigtigt at understrege, at byggeriet naturligvis kommer til at ske i respekt for centeret. Vi går ikke ud med et byggeri, som vil svække centeret. Tværtimod er det vores klare målsætning, at byggeriet skal spille sammen med centeret og løfte det," siger Jakob Møller.

Byggeriet skal placeres på de nuværende parkeringspladser. Hvad kommer det til at betyde for parkerings-mulighederne?

"Nu ved vi ikke, hvor mange boliger, der skal bygges, men i dag har vi et overskud af parkeringspladser, og selvom vi inddrager nogle af de nuværende pladser til byggeriet, så kommer der ikke til at mangle pladser. Det ville være et stort selvmål, og det kommer ikke til at ske. Som sagt vil vi udvikle centeret, og det kræver et nødvendigt antal parkeringspladser."

Selvom projektet først blev endelig godkendt på Ejerlaugets generalforsamling i sidste uge, så har Søren Lyhne og Jakob Møller ikke spildt tiden. Således har de allerede været en tur forbi Egedal Rådhus for at præsentere projektet over for borgmester Karsten Søndergaard (V) og viceborgmester Ib Sørensen (A).

"Hvis det her skal lykkedes, så bliver Egedal Kommune en vigtig medspiller, da projektet kræver en ny lokalplan. Projektet har nemlig ikke kun fokus på udviklingen af Egedal Centret, men også Stenløse Bymidte," siger Søren Lyhne og Jakob Møller, som godt er klar over, at processen med en ny lokalplan tager sin tid.

Ny lokalplan er afgørende "Det kan tage et års tid, men når og hvis vi får en ny lokalplan, så kan vi tage det næste skridt og sende projektet i udbud. Byggeriet tager ét år til halvandet, så hvis alt går vel, så kan de første lejligheder stå klar i 2023 eller 2024, men nu skal vi først til at tage hul på processen med Egedal Kommune," siger Jakob Møller og Søren Lyhne til Lokalavisen Egedal.

Den økonomiske del af projektet betyder, at der kan frigøres penge til en forskønnelse af selve Egedal Centret.

"Lokalplanen er nøglen til det hele, men når vi forhåbentlig er så langt i processen, at vi kan få solgt byggeretten til en ejendomsudvikler, så vil vi bruge provenuet på at udvikle centeret. Vi skal kigge på nye facader og indgange. Det handler om at løfte hele center-oplevelsen for vores kunder," siger Søren Lyhne.

FAKTA

Egedal Centrets Ejerlaug henvendte sig i efteråret til LINK-Artikekterne i Århus.

De har nu lavet et skitseoplæg over det kommende bolig-byggeri ved Egedal Centret.

Der er tale om at opføre 40-50 lejligheder to-tre etager i første fase.

Skitseoplægget byder på fire byggefelter på p-pladserne i hver sin ende af centeret, så der kan blive opført flere boliger.

Hvis alt går efter planen, så kan de første lejligheder stå klar i 2023 og 2024.