Stor triumf: Pigehold fra Hampelandskolen blev nordsjællandske mestre i håndbold

Det var Dansk Skoleidræt, der stod bag turneringen, hvor Hampelandskolen var repræsenteret med både et drengehold og et pigehold.

Mens drengene måtte tage til takke med en 2. plads, gik det anderledes godt for pigeholdet, som strøg ubesejret igennem både de indledende runder, der blev afholdt på Hampelandskolen, og i finalen i Frederikssund. Med en samlet målscorer på 29 var de helt suveræne og vandt oven i købet den sidste kamp med 9-0.

Stor sult for at vinde

"Efter vores 2. plads sidste år var pigerne virkelig sultne efter at vinde mesterskabet i år. De leverede en fantastisk homogen holdindsats, hvor alle ydede deres bedste og lidt til. Den store forskel fra sidste år var at pigerne havde trænet meget også på forsvarsspillet. Samtidig er de jo blevet et år ældre og dermed også fysisk stærkere," siger idrætslærer Julie Lundgreen.