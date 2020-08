Stor triumf: Egedal-atlet vinder DM for femte år i træk

Her vandt han for femte år i træk DM-guldet i diskokast-disciplinen under DM Masters i M 60-klassen. Martin Iversen, der repræsenterer Hvidovre Atletik og Motion, leverede et kast på imponerende 41,77 meter, hvilket sikrede guldet foran Hernings Per Sabro og Esbjergs Tom O. Jensen.

"Jeg er glad for de to sejre, og det var fantastisk at få lov til at konkurrere igen efter den lange corona nedlukning. I år blev Nordiske Masters Mesterskaber i Finland Corona aflyst, og det var ærgerligt, for her skulle jeg have forsvaret mine titler i stangspring og diskoskast, som jeg vandt i 2018. Årets store mål for mig er DM 10-kamp på Østerbro Stadion i næste weekend, hvor vi er tre deltagere som skal dyste i min aldersklasse. Når DM 10-kamp er overstået, så glæder jeg mig til at komme igang med at træne de unge i atletik. Det bliver i skolesportsklubben Sport Hampeland som holder til på Søhøjskolen," siger Martin Iversen.