Stor ombygning: Netto åbner fremtidens discountbutik i Veksø

"Det bliver helt fantastisk. Vi kommer til at råde over en topmoderne butik."

"Vi får en ny indretning, nye farver og et helt nyt butikskoncept, der skal løfte hele indkøbsoplevelsen. Vores butik vil adskille sig fra en typisk Netto, idet både indretning og look-and-feel har fået et gennemgribende løft, og derudover vil butikken opleves anderledes, da alt fra musik og varer til Netto-medarbejdernes tøj er opdateret. Det bliver også en mere overskuelig butik, hvor vores spot-varer vil stå sammen med vores fastvarer," siger Tage Nielsen til Lokalavisen Egedal.

Alt skal skiftes

"Alt fra inventar til belysning skal skiftes. Det er et stort projekt, så en midlertidig lukning er en nødvendighed. Vi vil gerne skabe fremtidens discountbutik med afsæt i en mere rolig butik, der er kendetegnet ved et stærkt sortiment af kvalitetsvarer til discountpriser og stor friskhed. Vi vil i endnu højere grad indrette butikken efter kundernes efterspørgsel, som går mod markante frugt- og grønt-afdelinger, convenience og en enkel og nem navigering i butikken. Det skal være behageligt at handle her, og på tværs af hele butikken vil man møde en styrket oplevelse, som vi håber, at kunderne vil tage rigtig godt imod," siger Tage Nielsen, der har været butikschef i Netto Veksø i et års tid.