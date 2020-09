Stor musicalkoncert på Borgertorvet

Både børn og voksne er velkomne, når musicalsangerne Julie Steincke og Christian Lund sammen med pinist og kapelmester Thomas Bay byder indenfor i Borgertorvets store akustik og indbydende arkitektur - til en time fuld af toner! Begge har de deres professionelle afsæt i musical og musikteater, og brænder for at fortolke og fortælle.

"Arrangementet afholdes i henhold til regeringens aktuelle retningslinjer og anbefalinger for at mindske smitte med covid-19. Vi sikrer blandt andet behørig afstand mellem stole, håndsprit og tydelig skiltning. Publikum kan bidrage til et godt arrangement ved at blive hjemme ved de mindste symptomer, og holde afstand til de øvrige gæster. Når du køber billetter til dig selv og /eller dine nærmeste, sætter vi automatisk et sæde mellem jer og de næste der køber billet," lyder det fra Egedal Kommune.