2E Group melder om voldsom stor interesse for de kommende boliger i Egedal By. Illustration: 2E Group

Stor interesse: Boligprojekt i Egedal fuldt udlejet på to timer

I Egedal Stationsby blev 2. etape af et stort boligprojekt udlejet på kun to timer. Og 2E Group kan snart melde om endnu et stort salg til ejendomsinvestor

2E har netop sat gang i byggeriet af 2. etape af et stort boligprojekt i Egedal Stationsby, og efter to timers åbent hus søndag, kan den nordjyske udvikler melde alt udlejet.

Nyt stort salg i Egedal

"Vi er også glade for den store interesse, som ejendomsinvestorer udviser for at investere i Egedal Stationsby senest med salget til ejendomsfonden NREP, som blev offentligt gjort sidste uge. Vi forventer inden for kort tid at kunne offentliggøre et nyt stort salg i Egedal Stationsby," siger Jesper Skovsgaard, administrerende direktør i 2E Group, i en pressemeddelelse.