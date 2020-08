Stor glæde: Ny badebro på plads ved Buresø

"Badebroen har været efterspurgt af mange - og den gamle var da også efter mange gode år ved at være godt slidt. Den har for mange af os dannet rammerne om gode oplevelser sammen med venner og familie. Jeg nåede selv en dukkert forrige søndag aften sammen med min bedre halvdel, hvor vi kunne nyde den smukkeste aftensol sammen. I forbindelse med vores budget her for 2020 er jeg glad for, at vi i byrådet fandt penge til en ny bro. Det ser vi nu resultatet af - og broen er blevet virkelig flot," sagde Karsten Søndergaard, som opfordrede de fremmødte borgere til at komme med gode ideer og forslag til, hvordan man sammen kan gøre rammerne om de gode oplevelser ved Buresø endnu bedre.