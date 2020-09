Ledøje-Smørum Tennisklub har netop fået bevilliget 8000 kr. i støtte fra Toms Guldpulje. Pengene skal bruges til at starte et nyt initiativ op for de yngste, nemlig TumleTennis for 3-5 årige. Foto: Ledøje-Smørum Tenn isklub

Stor glæde: Lokal tennisklub får støtte til familieidræt

Med 8000 kroner i støtte fra Toms Guldpulje kan Ledøje-Smørum Tennisklub nu sætte gang i "TumleTennis"

Lokalavisen Egedal - 11. september 2020

Ledøje-Smørum Tennisklub har fået bevilliget 8000 kr. i støtte fra Toms Guldpulje.

Det oplyser klubben overfor Lokalavisen Egedal.

Med bevillingen kan klubben nu se frem til at komme i gang med deres nyeste initiativ, "TumleTennis" for 3-5 årige. Det glæder Frederik Hausner Petersen, cheftræner i klubben, der ser frem til at kunne skyde det nye projekt i gang.

"Med denne fornemme støtte fra Toms Guldpulje kan vi nu indkøbe nyt og spændende træningsudstyr, som egner sig præcist til denne målgruppe. Vi vil indkøbe udstyr, som kan styrke det enkelte barn i dets videreudvikling rent motorisk. Derudover skal vi også have indkøbt redskaber, som kan hjælpe med at styrke bevægelsesglæden hos vores nye, små kommende medlemmer," siger Frederik Hausner Petersen.

For nogle år siden startede Ledøje-Smørum Tennisklub familietennis op for 5-8 årige. Det blev en kæmpe succes, og som en del af markedsføringen blev de lokale børnehaver inviteret til en omgang tennis i foråret.

Børnehaver på banen Nu vil klubben ramme det yngre segment, så også de allermindste kan have glæde af at svinge tennisketcheren og møde klubbens dygtige, kompetente trænere. Derfor vil børnehaverne i år blive inviteret ned på tennisbanen i efteråret, så de kan nå at prøve det, inden klubben lukker ned udendørs og skal til at starte op igen indendørs.

"Vi har fået flere henvendelser fra klubbens øvrige medlemmer, som har mindre søskende, der gerne vil starte. Det er dog først nu, at vi kan skyde holdet for de mindste i gang, og det er noget, vi glæder os rigtig meget til", siger Frederik Hausner Petersen, der i starten af september deltog på en workshop med en international oplægsholder omkring tennistræning af børn for 3-5 årige.

TumleTennis starter op for første gang i uge 43.