Se billedserie Endelig kunne A6-svømmerne gøre det, som de elsker allermest, nemlig hoppe i vandet og svømme for fuld kraft. Fotos: A6

Stor glæde: Endelig kunne de lokale svømmere folde sig ud

Humøret var på sit højeste, da Svømmefællesskabet A6 i søndags afviklede et stævne i den nye Frederikssund Svømmehal

Lokalavisen Egedal - 30. september 2020 kl. 13:21 Kontakt redaktionen

Foråret bød på nogle hårde og ærgerlige måneder for de lokale svømmere fra svømmefællesskabet A6.

I starten af corona-periode måtte svømmerne kigge langt efter en tur i vandet, og i stedet måtte de holde formen ved lige i det, som de selv kalder for "dryland".

Tidlig søndag den 27. september var turen igen kommet til et stævne - dog et internt af slagsen, da "rigtige" stævner ikke overholder forsamlings retningslinierne. Dette 'interne' A6-stævne blev afholdt i den nye og topmoderne Frederikssund Svømmehal.

"Flere end 35 frivillige forældre var med til at få stævnet til at klappe, og alle corona-restriktioner blev naturligvis overholdt. Eksempelvis blev holdene delt op, så de ikke blev blandet, og selve stævnet blev delt op i to afdelinger, så svømmerne ikke kom for tæt på hinanden," siger Dea Hammer Toftkær fra A6 Styrelsen.

Glæden over at være til stævne var stor hos de lokale svømmere og nogle forældre, der endda stod udenfor vinduerne for at få lov at kigge med, andre stod med passende afstand på balkonen.

Fornemt besøg "Selv flere svømmere fra det Nationale Træningscenter kom for at deltage i stævnet, blandt andet vores egen Julie Kepp Jensen og NTC-Træner Jon Langberg, som begge kommer fra A6. NTC er de bedste danske svømmere, der kan komme pa landsholdet eller til OL. De matte ikke blandes med A6'erne, som de ikke træner med og havde derfor ligesom vores egne A6-hold faet udpeget et særligt omrade, hvor kun de matte være," siger Dea Hammer Toftkær.