Stor fastelavnsfest på Maglevad

Der vil være i alt 4 fastelavnstønder, og tøndeslagningen vil som tidligere år foregå indendørs i den store lade, så børnene kan klædes flot ud, uden at komme til at fryse i det barske vintervejr.

Der er præmier til kattekonger og kattedronninger, samt til de bedst udklædte børn, og der er også præmie til den bedst udklædte voksen. For de voksne vil der også være mulighed for at komme af med nogle aggressioner, da der også er en fastelavnstønde til dem.