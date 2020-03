Stor Ølstykke-triumf i smilets by: Sølv i skydning på topplan

"Det er kun fjerde år at Ølstykke Skytteforening er med i DIF 10M luft turnering og det er derfor en ekstra glæde at vi nu allerede er med i kampen om medaljerne blandt de allerbedste hold i Danmark, og at det så bliver til en sølvmedalje er en rigtig glædelig nyhed", siger Coach David Buchholdt, som også er formand for Ølstykke Skytteforening.

"Det er vigtigt for Ølstykke Skytteforening at have en hold i Danmarks "superliga" inden for skydning, der giver ungdomsskytter i foreningen noget at se op til. Vi satser både på bredden inden for DGI Skydning med de nationale discipliner og Olympiske Discipliner samt Eliten inden for Dansk Skytte Union. Det gør at alle har mulighed for at udfolde deres ambitioner inden for skydning. Og der er kun et andet hold fra Sjælland med i DIF 10M luft turnering, nemlig Ballerup Skytteforening som i årets turnering sluttede på en 6 plads, hvilket gør det endnu mere prestige fyldt at Ølstykke er med i kampen om medaljer," siger David Buchholdt.