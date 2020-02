Støtte til idræt i Egedal: Flere har fået del i pulje

Flere idrætsforeninger i Egedal Kommune har fået et rygstød, i form af penge fra en pulje under DIF og DGI.

Det er tale om hjælp til indkøb af eksempelvis idrætsrekvisitter og til at gennemføre nogle af de tiltag, som de frivillige kræfter i foreningerne har ønsket sig, men ikke haft midler til.

DIF og DGI oplyser, at den 1. marts åbnes foreningspuljen igen for ansøgninger. Nærmere information om puljen, der foreløbig løber til og med 2021, findes på de to idrætsorganisationers hjemmesider.