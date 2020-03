Stenløse-café byder på fællessang Nyt arrangement hos café "Husker Du" i Stenløse

STENLØSE Café "Husker Du", den lokale netværkscafé for demensramte og deres pårørende, er mandag den 9. marts fra klokken 12.30 til 14.30 vært for et arrangement i HEP-Huset i Stenløse.