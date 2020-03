Stenløse-banko gav fornem støtte til Børns Vilkår

"Senest har vi solgt muleposer og afholdt et loppemarked og nu altså kastet os over banko. Det ligger os meget på sinde at børn har det godt, og derfor er det netop Børnetelefonen vi støtter op omkring. Når børn har ondt i livet og ikke kan få tryghed hos deres nærmeste, så er det vigtigt at de har et sted at henvende sig. Det kan de på Børnetelefonen. Desværre ringer mange børn stadig forgæves og det vil vi gerne være med til at få rettet op på. Alle børn fortjener en tryg barndom," siger Carina Buurskov, der som bekendt også sidder i Egedal Byråd for Venstre.