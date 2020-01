Stenløse Å skal omlægges og rørlægges. Selve anlægsarbejdet i det omfattende projekt er sat til at tage to år, så i 2024 kan det stå klar til indvielse.

Stenløse Å: Her er projektet og tidsplanen

Allerede til marts skal byrådet i Egedal Kommune behandle og beslutte VVM-rapporten og et udkast til afgørelsen for Stenløse Å-projektet

Projektet kræver en række kommunale og statslige tilladelser. Hvis der gives grønt lys til tilladelserne, så kan anlægsarbejdet med omlægningen og rørlægningen gå i gang i 2022. Anlægsarbejdet er sat til at tage to år, så i 2024 kan projektet indvies.

For de læsere, som ikke er inde i den konkrete sag, præsenterer vi her projektet samt en tidsplan for Stenløse Å-omlægningen.

Projektet:

Der etableres et nyt vandløb "Ny Stenløse Å", som får et forløb fra Stenløse Å mod øst til Spangebæk. Her følger det Spangebæk mod syd til Søsumvej.

Herfra får det et nyt forløb mod syd til krydsningen af Frederikssundsvejen. Herfra følger det forløbet af Hellemosevandløbet til Værebro Å.

Det er planlagt, at der i Ådalen omkring Stenløse Å nord for Stenløse By etableres en regnvandssø, som kan modtage og forsinke vand fra den nye bydel, Egedal By. Vandet fra regnvandssøen ledes mod nord til starten af "Ny Stenløse Å".

Ved at flytte vandløbet uden om Stenløse By vil vandløbet ikke længere være biologisk påvirket af den bymæssige tilledning.

I forhold til Værebro Å etableres en regnvandssø syd for Stenløse By, der vil håndtere regnvandet fra Stenløse By, så de miljøfremmede stoffer tilbageholdes og udstrømningen til Værebro Å bremses.