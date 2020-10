Ukendte gerningsmænd kastede tirsdag aften sten mod bilerne på Rådhus Allé i Ølstykke. Det fik Nordsjællands Politi til at troppe op i området, hvor Rådhus Allé blev lukket for trafik. Byrd/Steven Knap

Stenkast mod biler: Politiet dukkede op med hunde

44-årig mand fik tirsdag aften knust bilens forrude ved et stenkast i Ølstykke - kort efter fik politiet flere anmeldelser

Det skyldes, at politiet havde modtaget en række anmeldelser om stenkast mod biler på strækningen lige efter Ølstykke Bibliotek.

Flere anmeldelser

"Stenen blev kastet fra en busk, og vi undersøgte tirsdag aften strækningen med patruljer og hunde. Sagen bliver efterforsket med henblik på at fastslå, om der var tale om et stenkast eller et stenslag," lyder det fra døgnrapporten hos Nordsjællands Politi.