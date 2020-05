Stegt flæsk på menuen: Ganløse Kro åbner igen

Fra på tirsdag den 19. maj åbner Ganløse Kro igen med tirsdags-traditionen stegt flæsk ad libitum.

"Da vejledningen for genåbningen først kom torsdag i denne uge, så har der været usikkerhed om det kunne betale sig for os at åbne. Derfor kører vi den første tid med et reduceret menukort, indtil vi har fået fyldt helt op med friske varer. Og alt personale er kaldt ind igen," siger kroejer Kenneth Funch Molander i en pressemeddelelse.

Han oplyser desuden, at kroen foreløbig vil tilbyde dagens ret som take away, dog ikke tirsdag, da det normalt er en meget travl dag på kroen. Han fortæller også, at den eller meget populære frokostbuffet i weekenderne bliver erstattet af andre retter, indtil pandemien er under kontrol.

"Men mest af alt glæder jeg mig bare til at åbne igen og se nogle glade mennesker på kroen. Så må vi tage de udfordringer der kommer. Vi har jo masser af plads og håndsprit," siger Kenneth Funch Molander.