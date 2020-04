Status: 15 smittede beboere på Egedals plejecentre - fem af dem er på Porsebakken

"Status er, at vi i øjeblikket har i alt 15 smittede beboere på vores plejecentre. Fem af dem er beboere på Porsebakken i Smørum. Derudover er enkelte ved at blive testede. Den gode nyhed er, at tre af beboerne på Plejecentret Egeparken er ved at blive trappet ud af smitteregimet, fordi de er ved at blive raske," lyder det fra Egedal Kommune.