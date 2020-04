Stafet For Livet plejer at blive afviklet i Smørum, men den nuværende corona-situation flytters årets stafet bag skærmen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: "Stafet For Livet" i Egedal bliver en online-begivenhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Stafet For Livet" i Egedal bliver en online-begivenhed

Det lokale stafet-fællesskab til fordel for Kræftens Bekæmpelse bliver i år afviklet under helt andre rammer end normalt

Lokalavisen Egedal - 06. april 2020 kl. 08:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Stafet for Livet" i Egedal løber af stablen den 13. og 14. juni, men i år bliver det, grundet corona-omstændighederne, en 100 procent online-begivenhed.

Det bekræfter Janne Bitsch-Lavridsen, formand for "Stafet for Livet".

"Vores hovedpersoner, "Fighterne", er kræftramte og tidligere kræftramte, og dem tør vi ikke bede om at møde op sammen med 5-600 andre mennesker midt i juni. Heller ikke selv om Danmark måske er åbnet op til den tid," udtaler Janne Bitsch-Lavridsen i en pressemeddelelse.

Alle kan stille et med hold med venner, familie, kolleger, foreninger eller andre, som gerne vil støtte kampen mod kræft. Man bestemmer selv, hvor stort holdet skal være, og om man vil løbe eller gå og hvor mange timer den enkelte deltager er med. Alle holddeltagere betaler for at deltage i stafetten - 100,- for voksne og 50,- for børn og unge under 18 år. Man kan tilmelde sig på Stafetforlivet.dk/egedal.

"Alle nuværende og tidligere kræftpatienter kan deltage gratis. Ved at stå frem er "Fighterne" med til at nedbryde tabuer om kræft. Derudover giver de håb til andre kræftpatienter og deres pårørende om, at kræft kan bekæmpes. Fighterne er æresgæster ved stafetten - også i år, hvor vi blot skal ære dem på afstand," lyder det fra Janne Bitsch-Lavridsen.

Vil livestreame åbning Stafetten bestræber sig på, at livestreame de tre hovedceremonier; åbningen, lysceremonien og afslutningen. Men det bliver uden en masse mennesker, og selvfølgelig efter de retningslinier der er gældende til den tid.

"Faktisk kan situationen i år åbne op for nye muligheder. I og med, vi ikke er afgrænset af geografi kan familier, vennegrupper eller virksomheder, som holder til forskellige steder i landet, stå sammen i kampen mod kræften, ved at oprette et hold og gå/løbe der hvor de er. Vi skal være sammen - men bare hver for sig," siger formanden.