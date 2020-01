Jeg tror stærkt på, at vi med det hold og det set-up, vi ser ud til at få næste sæson, kan få os op i den sjove ende af tabellen," siger Villads Raahauge, der netop har forlænget sin aftale med HØJ. Pressefoto

Stærk forsvars-krumtap forlænger med HØJ Elitehåndbold

Villads Raahauge er klar til mere håndbold for HØJ. Aftalen glæder cheftræner Jesper Fredin

Lokalavisen Egedal - 14. januar 2020 kl. 11:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I bestræbelserne på at få sat en stærk trup til den kommende sæson, er en vigtig brik faldet på plads for HØJ Elite, idet forsvars-krumtappen og stregspilleren Villads Raahauge har forlænget sin aftale med klubben. Det oplyser 1. divisionsklubben i en pressemeddelelse. ”Det er vi rigtig godt tilfredse med”, siger cheftræner Jesper Fredin, og han fortsætter: ”Villads er en vigtig spiller for os, da han dels er fundamentet i vores defensiv og samtidig udvikler sig voldsomt i offensiven på stregen. Villads er vigtig for, at vi kan holde en vis kontinuitet på holdet, hvilket igen er afgørende for, at vi kan indfri ambitionerne om fortsat at udvikle os og komme opad i tabellen”.

Spændende udvikling Om baggrunden for forlængelsen siger Villads Raahauge selv: ”Jeg synes, at HØJ Elite er i spændende udvikling, og det vil jeg fortsat gerne være en del af. Jeg tror stærkt på, at vi med det hold og det set-up, vi ser ud til at få næste sæson, kan få os op i den sjove ende af tabellen. Samtidig er jeg rigtig glad for den rolle, jeg har, både på og udenfor banen, og jeg nyder virkelig at være en del af det fællesskab og de værdier, HØJ Håndbold som klub repræsenterer. Det er nogle fantastiske drenge, jeg spiller sammen med, og det ville ikke være det samme uden dem, så jeg er rigtig tilfreds med at kunne fortsætte i klubben et år mere”.

For få dage siden kunne HØJ Elite oplyse, at klubbens sikre sidste skanse, Brian Jørgensen, stopper ved udgangen af denne sæson. Dermed nåede Brian Jørgensen to et halvt år i klubben.