Atletikbanen på Stenløse Stadion har set bedre dage og skal nu renoveres for 3,5 mio. kr. Det tvinger klubben til at rykke sine kampe til Ølstykke Stadion. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Stadion-renovering skaber usikkerhed i boldklub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadion-renovering skaber usikkerhed i boldklub

Stenløse Boldklub undrer sig over den manglende tidsplan fra Egedal Kommune i forhold til den kommende atletikbane-renovering. Den er dog på plads, lyder det fra kommunen

Lokalavisen Egedal - 13. august 2020 kl. 15:02 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som Lokalavisen Egedal tidligere har beskrevet, så skal atletikbanen på Stenløse Stadion igennem en større renovering for i alt 3,5 mio. kr.

Den tiltrængte "ansigtsløftning" af de nedslidte atletik-forhold bliver mødt med forståelse hos Stenløse Boldklub, selvom klubben nu bliver hjemløse for en stund.

"Projektet kan vi ikke sige noget til. Alle er klar over, at forholdene på Stenløse Stadion skal forbedres, så det er helt i orden," siger Steffen Bargholz fra aktivitetsudvalget i Stenløse Boldklub.

Han begræder dog, at renoveringen tvinger klubben til at rykke førsteholdets kampe i Sjællandsserien over til Ølstykke Stadion, hvor "rivalerne" fra Ølstykke FC som bekendt holder til.

"Når vi ikke kan afvikle vores hjemmekampe på stadion i Stenløse, så må vi jo finde andre løsninger, og her er valget faldet på Ølstykke Stadion. Heldigvis spiller deres seniorhold omvendt af os, så det kan lade sig gøre. Ølstykke råder over nogle gode forhold, men der er mere i det end bare at spille kampen på et andet græstæppe. Vi skal også kigge på hele kamp-afviklingen, som indebærer salg af øl, vand og pølser. Der er flere ting i det, som kan give problemer, men det må vi forsøge at finde en løsning på," siger Steffen Bargholz.

Han tør ikke give et bud på, hvor længe Stenløse Boldklub skal spille sine hjemmkampe i Ølstykke.

"Jeg ved det ganske enkelt ikke. Vi savner en tidsplan fra Egedal Kommune, der fortæller, at renoveringen står på fra den til den periode. Det efterlyser vi i den grad, for den manglende udmelding skaber noget usikkerhed. Noget kunne tyde på, at vi må være hjemløse i en halv-sæson, og det er selvfølgelig ærgerligt, da vi mistede første halvdel af året på grund af corona," siger Steffen Bargholz.

Hos Egedal Kommune oplyser Peter Høybye, afdelingsleder i kultur- og fritidsområdet, at der er fundet en køreplan for den kommende renovering.

Løsning er fundet "Stenløse Boldklub spiller sæsonens første hjemmekamp på lørdag på Stenløse Stadion mod Liria, og herefter bliver deres kommende fire hjemmekampe afviklet i Ølstykke. Det betyder, at klubben er tilbage i Stenløse til efterårets sidste hjemmekamp den 31. oktober, så alt i alt skal Stenløse undvære sin hjemmebane i et par måneder," siger Peter Høybye, der understreger, at både Ølstykke FC og Stenløse Boldklub er blevet informeret.

"Vi har haft en rigtig fin dialog med begge klubber, som har udvist forståelse for den kommende renovering og hvordan vi løser det. Det har været meget positivt. Måske er orienteringen ikke nået ud i krogene, men vi har altså fundet en løsning, så Stenløse kan få afviklet sine hjemmekampe i Ølstykke," siger Peter Høybye fra Egedal Kommune.