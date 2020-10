På Smørum Gl. Skole i Smørumovre spiller den internationalt anerkendte Jakob Sørensen trompet til ?Jazz at the Museum ? fredag 30. oktober. Foto: Frank Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Spil Dansk byder på musik i unikke rammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spil Dansk byder på musik i unikke rammer

Egedal Kommune fejrer traditionen tro "Spil dansk-ugen" med flere arrangementer

Lokalavisen Egedal - 21. oktober 2020 kl. 07:06 Kontakt redaktionen

I uge 44 og tiden efter fejrer man Spil Dansk i Egedal. Med forskellige musikalske events over hele kommunen sætter man fokus på den danske musik og det danske sprog.

Alle arrangementer følger regeringens aktuelle retningslinjer for at undgå spredning af covid-19.

"Jeg synes det er spændende, at Egedal Kommune kan spille med i Spil Dansk. Vi kan tilbyde nogle anderledes rammer, så det bliver til en total-oplevelse; musik på et museum og i en svømmehal. Det lyder helt magisk. Jeg er stolt af, at vi kan være med til at sætte fokus på dansk kulturliv, der jo især under corona har det hårdt. Og jeg er også glad for, at vi bruger Spil Dansk til at vise vores unge at musik kan være en levevej," fortæller Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Egedals unge kan møde sangger og sangskriver Nana Jacobi til en sangskriverworkshop til Musikstarteruge i efterårsferien. Til samme event kan de unge også møde komponist Pernille Louise Sejlund, der fortæller de unge fra Egedal om hverdagen som komponist, sangskrivningsprocessen og det at være kvinde i det danske musikmiljø. Disse arrangementer er udviklet i samarbejde mellem Egedal Musikskole og Ung Egedal. Musikstarterugen varer hele efterårsferien og byder også på andre undervisningsworkshops og en masse koncertoplevelser. Det hele kulminerer i, at de unge giver koncert for hinanden.

Spil Dansk starter med koncert og storytelling med countrysangerinde Tamra Rosanes, mandag den 26. oktober. Hør bla. om hendes anekdoter fra Woodstock Festival, som hun var med til i 1969, om at se The Beatles live på Shea Stadium 2 gange, om at flytte til Danmark som 20 årig - og om at kæmpe for at få countrymusikken gjort stueren i Danmark.

Tirsdag den 27. oktober inviterer Egedal Bibliotekerne til musikalsk foredrag med den fantastiske trommeslager Søren Frost. Han har spillet med internationale stjerner og nogle af Danmarks største: Bla. Poul Krebs, Danser Med Drenge og så er han 1/3 af Sp-Just-Frost.

Wellness-aften På Smørum Gl. Skole i Smørumovre spiller den internationalt anerkendte Jakob Sørensen trompet til "Jazz at the Museum " fredag 30. oktober. Jakob Sørensen blev kåret som årets nye jazznavn 2017, og på museet vil han gå i dialog med museumsgenstandene og inddrage dem i sin fortolkning.

Samme dag indbyder Ølstykke svømmehal til wellnessaften med stemningsmusik af Martha Elisabeth. Martha spiller live musik i løbet af aftenen stemningsfuld akustisk guitar, der passer godt til aftenens wellnes-tema; fodbad, hammamsæbe og saunagus. Svømmehals-koncerten er kun for kvinder og giver mulighed for at møde andre kvinder fra dit nærområde.

Årets sidste Spil Dansk-arrangement afholdes 24. november: Fællessang for Frihed med Regitze & Mathias. Over hele Danmark afholdes fællessang for frihed for at sætte fokus på udgivelsen af Højskolesangbogens 19. udgave.