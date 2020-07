Sommer-workshop: Papkasse-Hugo kigger forbi

"Kom og hjælp os med at bygge en labyrint, hus eller hule, og når det er bygget kan du lege i det. Der er ingen begrænsninger, når vi leger med pap. Pap er let, pap er stærkt, og så stimulerer det fantasien og kreativiteten. Kom og slå jer løs, hav det sjovt og leg og lær med pap," lyder det fra Egedal Bibliotekerne.

"Der bygges i løbet af formiddagen, og der kræves billet til børn og voksne for at være med. Bare husk madpakke. Om eftermiddagen er der åbent for alle, som har lyst til at komme forbi, og gå på opdagelse i en verden af pap," lyder det fra Egedal Bibliotekerne.