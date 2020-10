Det man anklager mig for, er forkert. Jeg er helt uenig, siger Ulrik Stenlien. Arkivfoto.

Søsum-ejer om politianmeldelse: 'Der bliver kørt en hetz imod mig'

Jeg har lejet ud til et firma, der kører pakketransport, siger Ulrik Stenlien, der tager politianmeldelse roligt

Lokalavisen Egedal - 20. oktober 2020 kl. 07:04 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

At der er indgivet en politianmeldelse af Egedal Kommune om forholdene på Stenspilgaard i Søsum, tager ejeren roligt.

"Det virker som om der bliver kørt en hetz imod mig", siger Ulrik Stenlien, der afviser at have gjort noget forkert.

Som nævnt har Egedal Kommune indgivet politianmeldelse for ulovlig ibrugtagning og udlejning af ejendomme, og kommunen har i en mailveksling med Søsum Borger- og Grundejerforening bekræftet, at der heller ikke foreligger en byggetilladelse for Stenspilgaard.

"Det er som det har været hele tiden. Vi er helt enige om, at jeg har fået en bøde for byggeriet, og det har jeg taget min straf for", siger Ulrik Stenlien.

"Men hvad tænker du om politianmeldelsen om ulovlig ibrugtagning og udlejning?"

"Det man anklager mig for, er forkert. Jeg er helt uenig,"

"Du har tidligere fået en kendelse om, at lejlighederne er ulovlige og lejere skulle opsiges fra 1. april 2020. Et tilsynsnotat fra kommunen i maj i år viste, at mindst 9 af lejlighederne er beboede, og fire måtte kommunnen ikke se. Hvad er din kommentar til det?"

"Jeg har lejet ud til et firma, der kører pakketransport. Stuehuset er lejet ud til bolig. Sådan har det været hele tiden, stuen har altid været en bolig."

"Flere borgere i Søsum har klaget til Egedal Kommune over forholdene på Stenspilgaard. En borger skrev i august, at der efter 1. april var mange fraflytninger, men at det så ud til, at langt flere var flyttet ind efterfølgende, og at der ikke kunne ses nogen tiltag til lovliggørelse?"

"Hvad borgerne ser, vil jeg ikke gå nærmere ind i. De kan anklage mig for hvad de vil."

"Det fremgår også af vores aktindsigt, at kommunen har fået slettet en annonce du havde indrykket i Den Blå Avis, om udleje af boliger. Hvad tænker du om det?"

"Det synes jeg er ret urimeligt, når det er lovligt at leje ud. Jeg synes det er en lidt mærkelig fremgangsmåde, men hvordan kommunen vælger at gøre tingene, må de selv rode med."

"I oktober 2019 fik du en afgørelse i retten i Hillerød imod dig, da kendelsen lød på at du ikke må indrette huset til 20 boliger. Dengang sagde du, at du ville ansøge om at omdanne til ferieboliger. Du har nu fået afslag fra Egedal Kommune om 3-4 helårsboliger og 13 ferieboliger. Hvad er din kommentar til det?"

"Jeg er uenig i afgørelsen og har indsendt afslaget til Planklagenævnet. Jeg synes i øvrigt, at det er helt vildt for dårligt, at jeg måtte læse om det i Lokalavisen før jeg selv fik afslaget. Det fik jeg først i torsdags. Det synes jeg godt I kunne skrive en kritisk artikel om."

"Vil du helt overordnet sige, at du intet forkert har gjort i denne sag?"

"Som jeg har sagt, så har jeg fået en bøde for at have bygget om før jeg fik lov. Den har jeg erkendt og betalt. Men jeg synes det virker som om der bliver kørt en hetz imod mig."