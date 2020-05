Socialdemokratiet i Egedal har fundet sin spidskandidat: Vicky Holst Rasmussen skal jagte borgmesterposten

"Vi har kørt en valgproces under en form, som aldrig har været afprøvet før. Corona-krisen har betydet, at vores kandidater ikke har kunnet møde medlemmerne fysisk. Vi har i stedet sendt skriftlige præsentationer og præsentationsvideoer af begge vores kandidater til medlemmerne. Derudover har vi afholdt et online opstillingsmøde, hvor 37 medlemmer deltog. Mødet forløb rigtig fint og i kandidatudvalget var vi godt tilfredse. På trods af omstændighederne fik vi en flot stemmeprocent på 60,2%, hvilket bekræfter os i, at vi har givet medlemmerne de bedste muligheder vi kunne under denne krise," siger Anja Andrup, formand for Socialdemokratiet Egedal, i en pressemeddelelse.