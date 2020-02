Socialdemokrater sender brev til Folketing: Bekymrede over udlignings-udspil

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Egedal Kommune med Ib Sørensen i spidsen har nu sendt et åbent brev til Folketinget, hvor man udtrykker bekymring for konsekvenserne af den påtænkte udligningsreform.

Kan forvandle Egedal fra veldrevet til udfordret kommune, mener byrådsgruppe

Socialdemokrater i flere nordsjællandske kommuner har allerede gjort det.

Og nu gør den socialdemokratiske byrådsgruppe i Egedal Kommune det også: Henvender sig direkte til regering og Folketing og udtrykker bekymring for konsekvenserne, såfremt det udspil, regeringen har præsenteret til en udligningsreform, også bliver gennemført.

I et åbent brev konstaterer byrådsgruppen indledningsvist, at man ikke skal tolke henvendelsen som brok eller som manglende forståelse for nødvendigheden af en udligningsreform:

"Men mere for at udtrykke vores bekymring for den situation, som vi i Egedal kommer i, hvis vi skal bidrage med yderligere 48 mio. kr. til en udligning. Der er ingen tvivl om, at vi i Egedal kan bidrage til fællesskabet, men tidligere stramninger overfor kommunerne har også ramt os i Egedal, så vi er kommet bagud med mange nødvendige investeringer," hedder det i brevet.

De lokale socialdemokrater understreger, at man i Egedal har en god økonomi, og at man overholder service- og anlægsrammen:

Vi har en god økonomi i Egedal, som er i balance og overholder servicerammen og anlægsrammen.

Men, peger de på:

"Udfordringerne på det specialiserede område har givet os flere og store ekstra udgifter. På børneområdet og skoleområdet har vi nu lavet en investeringsplan på 586 mio. så vi kan leve op til fremtidens krav.

Den stigende ældrebefolkning bliver, som i andre kommuner også en udfordring her i Egedal, men vi har med rettidig omhu investeret i nye plejehjemspladser og er nu i gang med endnu et plejecenter byggeri.

Vi investerer bredt på alle områder. 1,2 mia. kr. over de næste 10 år.

Kort sagt, så kræver dette en stærk og stabil økonomi. I vores vurderinger, har vi regnet med en økonomi og et råderum der ville udvikle sig i takt med, at vi fik flere forpligtigelser over for et stigende antal borgere med forskelligt behov.

Hvis vi nu skal bidrage yderligere med 48 mio. til udligningen, vil denne positive udvikling blive sat i stå og i værste fald må vi sænke servicen. Vi er på knivsægget fra at være en veldrevet kommune til, at vi tipper over til at være en kommune med store økonomiske udfordringer. Det er vel heller ikke intentionen med en ny reform, altså at gøre nogle kommuner bedre og andre meget dårligere." konstateres det.