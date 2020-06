Snart skal der stemmes: Egedals nye menighedsråd skal findes

Håber på stor opbakning

"Vi glæder os til det kommende menighedsrådsvalg, og vi håber på stor opbakning til vores orienteringsmøder, for vi vil gerne fortælle, hvordan man kan være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet. Menighedsrådet er ens lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i ens sogn. Ud over aktiviteterne og det at være en repræsentant for menigheden er der andre spændende opgaver, hvor man kan være med til at bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i det lokale sogn," siger Hatla Johnsen, der er menighedsrådsformand i Veksø Sogn.