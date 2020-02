Tina Wenndorf glæder sig over tilslutningen til den nye forældre-gruppe. Privatfoto.

Smørum-forældre går sammen: Vil gøre mere for de unge

Gruppen "Forældre til de unge i Smørum" har fået succes med aktiviteter og debat

Lokalavisen Egedal - 05. februar 2020 kl. 09:47 Af Finn Due Larsen

Der sker for lidt for de unge i Smørum.

Det mener en gruppe forældre i området, der er gået sammen om at danne "Forældre til de unge i Smørum".

Den er på kort tid blevet en succes. Omkring 250 har meldt sig ind i gruppen via Facebook, og der er allerede blevet holdt flere aktiviteter med god tilslutning.

"Det begyndte i oktober sidste år. Jeg synes der sker for lidt for de unge her, og så oplevede jeg, at der manglede kontakt mellem forældrene i området", siger Tina Wenndorf, der er initiativtager

."Jeg var også blevet lidt træt af gruppen "Os fra Smørum". Jeg synes mest det handlede om brok over hundelorte og sådan nogle ting."

Gruppen er siden vokset, og der er blevet holdt en stribe møder, blandt andet i december, hvor Ung Egedal, SSP og områdebetjenten også var med.

Natteravne? På dagsorden var blandt andet hvordan gruppen kunne samarbejde med Ung Egedal, SSP og politiet, herunder om opstart af Natteravnene.

"Vi har tidligere haft natteravne i Smørum, og vi tænker at der er behov for at starte det op igen", siger Tina Wenndorf.

Ønsket om at opstarte Natteravnene igen kommer af, at blandt nogle af forældrene er en bekymring for eventuel kriminalitet i området. Det er også derfor man ønsker at have samarbejde med politi og SSP, siger initiativtageren:

"Det er også det vi som forældre kan bruge hinanden til. Vi kan tippe hinanden, hvis nogen hører om et eller andet."

Det bruges Facebook-gruppen til, forklarer hun, men arbejdet handler i høj grad lige så meget om at sætte gang i nogle flere aktiviteter for de unge.

"Det virker som om, at der bruges flere ressourcer i Stenløse og Ølstykke, og derfor vil vi gerne være med til at sætte fokus på de muligheder de unge har her. Måske kan vi selv være med til at arrangere noget", siger Tina Wenndorf.

Glad for gruppen Hos Nordsjællands Politi og SSP er man glade for forældrenes initiativ:

"Vi har en god dialog og samarbejde med forældrene. Vi er jo afhængige af at nogen fortæller os hvis der opstår problemer, og derfor er det godt at gruppWen her er startet", siger områdebetjent Arne Nørmark.

Han mener ikke, at forældrene har grund til stor bekymring for kriminaliteten i området.

"Det er mit indtryk, at man er mindre hårdt ramt end i det øvrige Egedal, og endnu mindre end Ballerup", siger Arne Nørmark.

Troels Birk, SSP-konsulent, mener heller ikke ud fra sit kendskab at der er meget kriminalitet i området:

"Ud fra de døgnrapporter jeg jævnligt kigger igennem, og den viden jeg i øvrigt mener at have, er det som forventeligt."