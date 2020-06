Jørgen Johansen, Smørum, har overtaget rorpinden i Rotary E-Club One of Denmark som præsident efter tidligere luftkaptajn Henrik Stirø-Larsen, Jyllinge.

Smørum-borger skal være præsident i virtuel rotaryklub

Jørgen Johansen fra Smørum skal stå i spidsen for Rotary E-Club One of Denmark