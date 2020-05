Skovbørnehave, hvad nu: Har ikke opgivet at blive på Dam Enge

Planer om en placering af Stenløse Private Skovbørnehave her på Bækholmvej er blevet droppet igen, efter ønske fra børnehaven selv. Arkivfoto.

Alternativt er en placering på Spejderengen også en mulighed, siger bestyrelsesformand efter planer om Bækholmvej er taget af bordet

06. maj 2020

Stenløse Private Skovbørnehave har ikke opgivet kampen for at få lov at blive på Dam Enge.

Det siger Claus Skovmand, formand for bestyrelsen i skovbørnehaven, efter den tilsyneladende uendelige føljeton om placeringen af skovbørnehaven nu har fået føjet et nyt kapitel til.

På det seneste byrådsmøde var der lagt op til en beslutning om at ændre plangrundlaget for Bækholmvej 27 og 29, så det var muligt for skovbørnehaven at flytte dertil.

Men sagen blev taget af dagsorden, og det ske på baggrund af skovbørnehavens eget ønske.

Claus Skovmand forklarer beslutningen med, at man finder løsningen med Bækholmvej for dyr, på grund af kravet om en støjafskærmning, som børnehaven selv skal betale, samt at der har været kritik af placeringen i området, på grund af trafikken.

Det stiller så spørgsmålet: Hvad nu, skovbørnehave?

"Allerhelst vil vi gerne blive i Dam Enge. Vi har ikke opgivet klagesagen", siger formanden, og tilføjer:

"Alternativt er der også blevet peget på en placering ved Spejderengen, sammen med Ølstykke Privatskole. Det er et udmærket forslag."

Stadig optimist Klagesagen, som Claus Skovmand henviser til, går tilbage til juli sidste år, hvor skovbørnehaven fik afslag fra Egedal Kommune på dispensation til at blive på Dam Enge.

En beslutning, som skovbørnehaven har klaget til Planklagenævnet over, og endnu ikke fået svar på.

I oktober sidste år sagde planudvalget nej til en placering på Bækholmvej, men på byrådsmødet i november besluttede et flertal efter en længere debat alligevel at gå videre med de planer.

Det var så den placering, der skulle tages endelig stilling til på det seneste byrådsmøde, men som skovbørnehaven selv har besluttet at trække sig fra.

Selv om børnehaven har levet en meget omtumlet tilværelse, er formanden stadig optimist:

"Vi fornemmer en stor politisk vilje til at forsøge at hjælpe os til en løsning", siger Claus Skovmand.

Tidligere har Stenløse Private Skovbørnehave fået en frist til august om at skulle forlade Dam Enge. Men den frist forventer Claus Skovmand vil blive forlænget.