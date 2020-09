Artiklen: Skoleleder om bus-kritik: Vi har forsøgt at få Movia til at ændre tider

At bussen lige er kørt, når klokken ringer ud, er et problem, man er fuldt bevidst om fra skolens side.

"Det er jo en gammel problemstilling, som er tilbage fra da de to skolebusser til Ledøje blev nedlagt. Vi har arbejdet meget på at få Movia til at ændre deres tider, og det er lykkedes for den ene busforbindelse. Men det har vist sig svært for den anden (163, red.), da Movia jo også har deres ruter som skal passe med stationer og alt muligt andet."