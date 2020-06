Skoleelev testet positiv med corona: Nu er hele klassen sendt hjem

Egedal Kommune kontaktede med det samme Styrelsen for Patientsikkerhed, som har anbefalet at hele klassen og de fire medarbejdere, som har været i kontakt med klassen, for en sikkerheds skyld skulle sendes hjem. Styrelsen har anbefalet at hele klassen sendes hjem, fordi man med så små børn ikke kan vurdere, hvem der er elevens nærmeste kontakter. Derfor vælger man i dette tilfælde at sende hele klassen hjem for en sikkerheds skyld.