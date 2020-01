Skole-flytninger: 5,2 millioner bevilges til næste trin

Processen med overflytning af elever i forbindelse med lukningen af Toftehøjskolen i Ølstykke og Søagerskolen i Smørum går nu ind i næste fase. På tre udvalgsmøder i denne uge er der et punkt på dagsorden om frigivelse af midler til til det projekt som kommunen har valgt at kalde "Kreative Læringsfællesskaber". Et projekt som er sat i værk som en udløber af overflytningen af elever fra Toftehøjskolen til Hampelandskolen i 2020, og fra Søagerskolen til Boesagerskolen i 2021. Her afgives i alt 10,2 mililioner kroner, og det er ikke den store overraskelse, da det var en del af det budget der blev vedtaget for 2020-2023. Her var beløbet afsat til "Kreative Læringsfællesskaber" i 2020.

"Kører efter bogen"

Halvdelen, 5 millioner kroner, skal anvendes til flytning af Ganløse Fritids- og Ungdomsklub med følgeomkostninger.

Den anden halvdel, 5,2 millioner kroner, er blevet frigivet og fordelt på forskellige poster.

Som for eksempel 2,1 millioner kroner på analyse og forprojektering. Det er midler der skal bruges til brugerinddragelses-processen på Hampelandskolen. Hvor der der gennemføres en opstarts-workshop for at få udarbejdet et principprogram. Der skal gennemføres pilotprojekter på nogle af skolerne, der skal teste principperne.

Der skal også anvendes midler til at få gennemført en analyse på kultur- og idrætsområdet samt til at gennemføre udbud omkring byggeprojekterne på skolerne i Smørum og Ølstykke.

1,2 millioner kroner er øremærket til igangsætning af projektering af scenarierne for skolerne i Ølstykke. Samt 1 million til øvrige investeringer, herunder følge-omkostninger ved at lukke Toftehøjskolen og flytte de sidste elever op på Hampelandskolen.

For blot at nævne nogle eksempler.

"Det er en proces, der kører efter bogen", siger skoleudvalgsformand Betina Hilligsøe (V).

"Meget af det vi vedtager her i januar, bærer jo præg af at det der er vedtaget på budgettet, nu skal ud at leve."