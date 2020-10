Se billedserie Betina Snedker kunne juble mandag formiddag, da hendes "Clinique La Vie" på Rådhus Allé i ØLstykke snuppede prisen som "Månedens Butik".

Send til din ven. X Artiklen: Skønhedssalon løber med butikspris: "Jeg er helt vildt beæret og overrasket" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skønhedssalon løber med butikspris: "Jeg er helt vildt beæret og overrasket"

Betina Snedker har stor succes med "Clinique La Vie" på Rådhus Allé i Ølstykke, der midt i corona-perioden nu udvider med endnu en medarbejder. Mandag løb klinikken med diplom, blomster og titlen som "Månedens Butik" for september

Lokalavisen Egedal - 05. oktober 2020 kl. 17:13 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

"La Vie" betyder "liv" på fransk, og på Rådhus Allé i Ølstykke er der i den grad liv hos den lokale skønhedsklinik, hvis fulde navn er "Clinique La Vie".

Mandag blev stedets indehaver Betina Snedker udsat for en vaskeægte overraskelse, da Lokalavisen Egedal og Danske Bank Egedal troppede op med blomster og diplom i anledning af titlen som "Månedens Butik" for september.

"Jeg er virkelig helt vildt beæret og overrasket. Det er kæmpe stort, at folk har lagt mærke til os og givet os en stemme på Facebook. Det betyder meget for os. Jeg så godt, at jeg var blevet "tagget" i opslaget om nomineringen, men det tænkte jeg ikke nærmere over. Nu står jeg så her med prisen, og det er bare fantastisk," sagde Betina Snedker, hvis klinik nu er med i kapløbet om at blive "Årets Butik".

Mens hun vænnede sig til tanken som prismodtager, så satte Helen Kuhre, filialdirektør hos Danske Bank Egedal, ord på beslutningen.

Helt i front "I er helt i front over nomineringer for september - også i forhold til tidligere måneder har I været med hver gang. I har også fået mange dejlige stemmer og dermed også skønne kommentarer. Jeg kan blandt andet nævne kommentaren "Man føler sig altid godt behandlet, "Bredt udvalg af behandlinger og meget vellidt blandt kunderne" samt "De brænder for at give ekstraordinære gode kundeoplevelser. Det er flotte ord, og uanset om det er hud, vipper eller negle, så kan man trygt komme til jer. I gør bogstavelig talt Egedal smukkere," sagde Helen Kuhre i sin tale.

Betina Snedker lagde heller ikke skjul på, at det går godt for "Clinique La Vie".

Anden pris på to år "Jeg har haft klinikken i seks år, og vi udvikler os hele tiden. For os har det fra starten været vigtigt, at vi kunne give en god service, ligesom vi går meget op i, at kunderne føler sig hjemme. Sidste år vandt vi en pris som "årets fast forward klinik". Det var et stort skulderklap, og vi forsøger at køre videre på den positive bølge. Senest har vi ansat endnu en medarbejder på tyve timer om ugen, og det fortæller også lidt om, at vi har noget at lave hele tiden," sagde Betina Snedker, inden hun gjorde klar til den klassiske fotoseance.

Ligesom mange andre erhvervsdrivende måtte Betina Snedker corona-lukke klinikken i perioden fra den 11. marts til den 20. april, men efter genåbningen kom hun hurtigt tilbage på sporet.

"Vi har fra dag ét haft stor fokus på de retningslinjer, som nu engang ligger der. For os har det været vigtigt, at folk kunne komme herned og føle sig trygge under en behandling, så vi har faktisk haft godt med kunder. Det var en mavepuster at lukke ned, men vi er virkelig kommet godt efter det," siger Betina Snedker.