Skjold Burne Stenløse er en del af Danmarks største online-romsmagning, hvor der skal smages på otte forskellige rom-mærker.

Skjold Burne Stenløse er med i Danmarks største online-romsmagning

Romhatten.dk er på banen med en online romsmagning for alle rom-glade danskere. Den lokale butik Skjold Burne i Egedal Centret er en del af konceptet

Lørdag den 6. juni kl. 19.30 er der mulighed for at blive en del af Danmarks største online romsmagning.

I samarbejde med udvalgte forhandlere landet over afholder Romhatten.dk en online romsmagning for alle romglade danskere, og Skjold Burne Stenløse er på grund af det store rom udvalg og mangeårige virke i branchen blevet udvalgt til at være én af de få steder, hvor man kan tilmelde sig smagningen og købe billet.

"Der er blevet sammensat en helt forrygende række af flasker (8 stk.),som der skal smages på i løbet af aftenen. Smagningen forventes at tage 2-2 1/2 time, og det kan umiddelbart lyde af meget, men når det er nogle af Danmarks bedste og mest vidende romnørder, der afholder smagningen live, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål, så vil det muligvis trække lidt ud," siger Carsten Nielsen fra Skjold Burne i Egedal Centret.

Romsmagningen sendes via Facebook live på Romhatten.dks facebookside, hvor man så kan streame romsmagningen.

Det er ikke første gang Mads Heitmann & Lauge Kjær fra Romhatten.dk laver en online live-romsmagning, men det er første gang at hele Danmark har mulighed for at deltage.

"Under omstændighederne kan det ganske enkelt ikke blive bedre og større," siger Carsten Nielsen.

Ønsker man at vide mere eller tilmelde sig smagningen, så skal man kontakte Skjold Burne Stenløse, Egedal centret 15. Sidste tilmeldingsfrist er den 30.maj.